أزهري يطلق مبادرة لإعادة كتاتيب حفظ القران الكريم في المنيا

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أطلق الشيخ جمال مراد، 32 سنة، خريج جامعة الأزهر، مبادرة لإعادة العمل بكتاتيب حفظ القران الكريم بمدن وقري المنيا، وذلك لعودة دور الأزهر الشريف، في أعداد جيل جديد من حفظة القران الكريم مؤهل للالتحاق بالمعاهد الأزهرية.

وتمكن الشيخ جمال من تخرج أول دفعة من حفظة القران الكريمة تضم 38 طفلا، من بين 100 طفل جاري تحفيظهم القران بقرية صفانية التابعة لمركز العدوه.

وقال إن المبادرة تحت إشراف الأزهر الشريف، حيث يتم خوض حفظة القران الكريم، مسابقات الأزهر الشريف، ووزارة الأوقاف السنوية، بهدف تقديم جيل حافظ لكتاب الله، مشيدا بدور رموز القرية في دعم المبادرة ماديا ومعنويا.

يذكر أنه أقيم حفل تكريم لحفظة القران الكريم، داخل ملعب مركز شباب القرية، بحضور اللواء محمد محمود عزت، رئيس مركز العدوة، ومدير إدارة الشباب، ورئيس القرية، وعمدة القرية.

اطلاق مبادرة لاعادة كتاتيب حفظ القران الكريم في المنيا

اطلاق مبادرة لاعادة كتاتيب حفظ القران الكريم في المنيا