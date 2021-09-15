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وصل صباح اليوم الأربعاء، البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني الجديد لمنتخب مصر إلى مطار القاهرة الدولي، من أجل بدء مهمته الجديدة على رأس الجهاز الفني لمنتخب الفراعنة.

وكان في استقبال كارلوس كيروش عدد من الجماهير المصرية والجالية البرتغالية في مصر، إلى جانب مواطنه نيلو فينجادا، المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم.

وكان فينجادا هو من رشح كارلوس كيروش لتولي مهمة تدريب منتخب مصر في الفترة المقبلة من أجل قيادة الفراعنة لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

وكان اتحاد الكرة المصري، قد أعلن الجهاز المعاون لكارلوس كيروش، ويضم مساعده كروز، إلى جانب ضياء السيد ومحمد شوقي، ووائل جمعة في منصب مدير المنتخب، وعصام الحضري في منصب مدرب حراس المرمى.

ويخلف فينجادا المدرب حسام البدري الذي تمت إقالته عقب التعادل الإيجابي بهدف لهدف مع منتخب الجابون في التصفيات القارية المؤهلة لنهائيات كأس العالم.