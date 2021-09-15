باريس سان جيرمان يمنح نيمار مكافأة 6.5 مليون يورو سنويًا بشرط الالتزام بـ «مدونة السلوك»

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بهدف الحفاظ على سلوك النجم البرازيلى ليكون واجه النادى الباريسى أمام عشاقه في العالم وضع نادى باريس سان جيرمان «مدونة سلوك» للنجم البرازيلى نيمار مقابل حصوله على مكافأة قدرها 6.5 مليون يورو سنويًا.

وتنص شروط المدونة على حسب صحيفة «ألموند» الإسبانية، أن يكون لطيفًا، وأن يتحلي بسلوك أخلاقي ملائم، ويتجنب ممارسة أي أفعال تسيء للنادي، مقابل مكافأة قدرها 6.5 مليون يورو سنويًا.

وذكرت الصحيفة أن عقد نيمار، الذي يتقاضى بموجبه 27.5 مليون يورو سنويًا، يتضمن مكافأة إضافية تبلغ 541.8 ألف يورو شهريًا، في حال الالتزام بالمدونة، وعدم الإخلال بأي بند منها.

وأضافت الصحيفة أن الشروط تنحصر في ألا يظهر نيمار أي إشارات، أو دعايات سياسية، أو دينية قد تنعكس سلبًا على النادي، وألا يوجه أي انتقادات علنية للنادي أو للعاملين فيه أو الداعمين، وأن يبدى سلوكا نموذجيًا، وأن يكون ودودًا ومهذبًا مع المشجعين، وأن يقابلهم متى طلب منه ذلك، على أن يحضر في الوقت المحدد.

وكان نيمار مدد عقده مع النادي حتى 2025، بعد شد وجذب وأنباء عن رغبته في العودة إلى برشلونة فريقه السابق الذي غادره في 2017 مقابل 222 مليونًا في أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم حتى الأن