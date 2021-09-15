مقتل مسجل خطر في تبادل إطلاق نار مع الشرطه بقنا

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لقى مسجل خطر مطلوب على ذمة عدة قضايا مصرعه، اليوم الأربعاء، إثر تبادل إطلاق نار مع الشرطة أثناء قيام حملة بضبطه بقرية الأشراف، التابعة لمركز قنا.

تلقى اللواء مسعد أبوسكين مدير أمن قنا إخطارا بمقتل مسجل خطر، وكشفت تحريات اللواء طارق يحيى مدير المباحث الجنائية أنه أثناء قيام قوة أمنية برئاسة الرائد محمد مغربى رئيس مباحث مركز قنا، مدعومة بقوات من الأمن المركزى، بالتوجه لضبط المدعو «محمد. ن» عاطل والمطلوب على ذمة عدة قضايا جنائية والهارب من حكم بالمؤبد، وباقتراب القوة من مكان تواجده فوجئوا بالمتهم بإطلاق عدد من الأعيرة النارية تجاههم، فبادلوه بالنيران مما أدى إلى مصرعه على خلفية إصابته بطلقات نارية.

تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى قنا الجامعى، وتحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيق.