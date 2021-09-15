القبض على عصابة سرقة المواد البترولية من خطوط أنابيب البترول بالمنيا

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ألقت أجهزة الأمن، اليوم الأربعاء، القبض على تشكيل عصابي ضم 6 متهمين حاولوا سرقة كمية من المواد البترولية من خط أنابيب مار بقطعة أرض ملك أحدهم بالمنيا.

تلقى مركز شرطة سمالوط غرب بمديرية أمن المنيا بلاغًا من مسؤول بشركة خطوط أنابيب البترول، بأنه حال مروره على خط أنابيب نقل المواد البترولية بالظهير الصحراوي الغربي بدائرة المركز، اكتشف وجود محبسين مثبتين على خط الأنابيب وبعض الأدوات بقطعة أرض مملوكة لأحد الأشخاص، مقيم بأسيوط.

تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنيا، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقات المواد البترولية وبيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، ضم 6 متهمين أحدهم مالك قطعة الأرض المار بها خط الأنابيب، وآخر له معلومات جنائية.

بتقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم وبحوزتهم سيارة ملاكي، وماكينة لحام، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، بالاتفاق مع مالك الأرض المار بها خط أنابيب البترول، وشروعهم في سرقة كمية من المواد البترولية وبيعها بالسوق السوداء واقتسام المبالغ المالية المتحصل عليها فيما بينهم، وأضافوا باستخدام السيارة المضبوطة وماكينة اللحام في تنفيذ مخططهم الإجرامي.