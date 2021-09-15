"سعود الطبية" تحتفي بخريجي برنامج الترميز الطبي

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العتيبي يؤكد أن البرنامج له دور كبير في العملية الطبية

احتفلت مدينة الملك سعود الطبية، بتخريج 15 خريجًا من الدفعة الثانية لبرنامج الترميز الطبي التابع للأكاديمية الصحية (الهيئة السعودية للتخصصات الصحية)، بحضور عدد من مسؤولي الهيئة.

وقال مدير برنامج الترميز الطبي للدفعة الثانية بالمدينة، مشعل العتيبي: الترميز الطبي هو مراجعة وتحليل وترجمة للمعلومات الطبية من السجل الطبي للمريض، إلى رموز أبجدية رقمية باستخدام نظام تصنيف صحي دولي، وتوفر البيانات الناتجة معلومات شاملة يتم استخدامها لتحسين جودة الرعاية الصحية وفعاليتها بحسب طبيعة الأمراض المنتشرة بين أفراد المجتمع.

وأضاف: الترميز الطبي له دور كبير في العملية الطبية عن طريق تحويل التقارير التي يكتبها الأطباء في السجل الطبي للمريض إلى رموز أبجدية ورقمية من خلال مراجعة وتحليل وترجمة المعلومات الطبية باستخدام نظام تصنيف صحي دولي لتحسين جودة الرعاية الصحية.