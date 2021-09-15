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«الداخلية»: ضبط 187 قطعة سلاح و250 قضية مخدرات في حملات «اعادة الانضباط»

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«الداخلية»: ضبط 187 قطعة سلاح و250 قضية مخدرات في حملات «اعادة الانضباط» «الداخلية»: ضبط 187 قطعة سلاح و250 قضية مخدرات في حملات «اعادة الانضباط»

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط (187) قطعة سلاح نارى، (250) قضية مخدرات وتنفيذ (86364) حكم قضائى متنوع في حملات «أعادة الانضباط»

قالت الداخلية في بيان اليوم الاربعاء: «في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.. فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن ضبط 187 قطعة سلاح نارى، مع 152متهما».
وأضافت: «في مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ (86364) حكم قضائى بإجمالى 6277 محكوم عليهم،و ضبط تشكيل عصابى، ضم (4)متهمين، إرتكبوا (2) حادث متنوع، وضبط (250) قضية مخدرات، بإجمالى (272) متهما».

وتابعت: «في مجال ضبط المتهمين الهاربين تم ضبط (33) متهما و31 متهما للقيام بأعمال البلطجة وضبط (387) دراجة نارية مخالفة، وضبط (24629) مخالفة مرورية متنوعة، وفي مجال فحص السائقين تم فحص (49) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (9) منهم، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية»

المصرى اليوم

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