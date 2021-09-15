10 نصائح لمنع ارتفاع درجة حرارة سيارتك في يوم صيفي حار

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مع ارتفاع درجات الحراة، تحتاج إلى مساعدة سيارتك في الحفاظ على برودتها عندما ترتفع درجات الحرارة، إذ يمكن أن يتسبب المحرك الذي يعمل ساخنًا جدًا في إتلاف السيارة وتهديد سلامتك.

لذلك نوضح لك بعض النصائح لمساعدتك في منع ارتفاع درجة حرارة سيارتك:

10. أوقف سيارتك في الظل

يمكنك أن تشعر باختلاف درجة الحرارة بين الظل والشمس، وكذلك سيارتك. لذلك ركن السيارة في الظل لا يحافظ على برودتها فقط، بل يمكن أن يطيل عمر سيارتك.

وفي حالة عدم تواجد مكان به ظل، يمكنك استخدم مظلة لتقليل الحرارة داخل السيارة.

9. استخدم ستائر نوافذ السيارة

يعد الاحتفاظ بظلال النوافذ في السيارة مفيدًا لأنه لا يمكنك دائمًا ضمان أنك ستجد منطقة مظللة أو مغطاة للوقوف فيها.

وستحمي هذه الواقيات من الحرارة فوق البنفسجية الجزء الداخلي في سيارتك من السخونة، بالإضافة إلى أنها تحمي الجزء الداخلي من الآثار الضارة للشمس.

ومن الأفضل أن تحصل على ستائر نوافذ مصنوعة خصيصًا ومصممة لتناسب طراز سيارتك، إذ يمكنها أن تكون أكثر فاعلية في إبعاد جميع الأشعة.

8. لون نوافذك

يعد تظليل النوافذ فعال جداً للمساعدة في الحفاظ على برودة سيارتك، وتوفير حماية من الأشعة فوق البنفسجية ضد أضرار أشعة الشمس.

7. اترك نوافذ السيارة مفتوحة قليلاً

النوافذ المغلقة تحبس الهواء الساخن، ويعمل الزجاج كموصل يساعد في تسخين المساحة المغلقة.

لذلكواترك نوافذك مفتوحة قليلاً حتى يتمكن الهواء من الخروج، وإذا كان لديك فتحة سقف، فقم بفتحها أيضًا، لكن تأكد من أن الفتحة ليست كبيرة بما يكفي ليتمكن شخص ما من الوصول إليها.

6. بتشغيل فتحات التهوية الأرضية

يركب معظم الأشخاص السيارة ويديرون لوحة العدادات فتحات تهوية عالية لتدفق الهواء، لكن في الواقع الأفضل توجيه الهواء عبر فتحات التهوية الأرضية.

إذ يرتفع الهواء الساخن، لذا قم بالتبديل إلى الفتحات السفلية وضعه على أقصى إعداد لدفع هذا الهواء للخارج، بعد ذلك، بمجرد أن تبدأ السيارة في التبريد، يمكنك فتح الفتحات العلوية مرة أخرى.

5. ابق عينك على مقياس درجة حرارة السيارة

يحتوي الجهاز، الموجود على لوحة القيادة، على إبرة يجب أن تشير دائمًا إلى المركز.

إذا كانت تشير إلى درجة حرارة عالية، فقم بإيقاف تشغيل المحرك واترك السيارة تبرد.

4. بتشغيل الحرارة لتبريد المحرك

قد يكون تشغيل الحرارة هو آخر شيء تريد القيام به في يوم صيفي حار، ولكن يمكنه سحب الهواء الساخن من حجرة المحرك وتبريد المحرك، لن يحل المشكلة الأساسية، لكنه مقياس جيد للمسافات الطويلة.

3. أضف سائل تبريد المحرك

هذا مهم بشكل خاص في الأشهر الحارة، للتحقق من مستوى سائل التبريد، افتح الغطاء وحدد مكان خزان سائل التبريد.

يتم عرض مستوى سائل التبريد من خلال خطوط المؤشر الموجودة على الخزان. إذا كانت منخفضة جدًا، قم ببساطة بإضافة الكمية المناسبة من سائل التبريد وأعد توصيل الغطاء.

غالبًا ما يباع سائل تبريد المحرك كمزيج 50/50 من الماء والمبرد، يمكنك أيضًا شراء سائل تبريد مركز وخلطه بنفسك.

نصيحة للأمان: لا تضف سائل التبريد أبدًا إلى المحرك الساخن، وانتظر حتى يبرد المحرك قبل إزالة الغطاء أو صب سائل التبريد.

2. بتنظيف المبرد بواسطة ميكانيكي

حتى إذا احتفظت بسائل تبريد المحرك عند المستويات الصحيحة، فسوف يتسخ في النهاية ويحتاج إلى استبداله.

ويتضمن تدفق المبرد، تصريف سائل التبريد القديم من الرادياتير وتنظيفه.

1. استبدال بطارية سيارتك

بحسب blog nationwide، إذا كانت بطارية سيارتك أقدم من 3 سنوات، فربما لا توفر الطاقة التي كانت توفرها في السابق.

لذلك يجب أن تعمل سيارتك بجهد أكبر ويمكن أن ترتفع درجة حرارتها، يمكن أن يساعدك الميكانيكي في تحديد ما إذا كنت بحاجة إلى بطارية جديدة.