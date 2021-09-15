تنظيم احتفالية كبرى بساحة معبد الكرنك احتفالا باليوم العالمي للسياحة 27 سبتمبر

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أعلن محمد عبدالقادر خيري نائب محافظ الأقصر، ان المحافظة تستعد للاحتفال بيوم السياحة العالمى، بتنظيم احتفالية كبرى بساحة معابد الكرنك يوم الاثنين الموافق 27 سبتمبر الجاري، وسط أجواء شعبية وكرنفالية، تبدأ في تمام الساعة التاسعة صباحًا وتستمر حتى الساعة الحادية عشرة ظهرًا، حيث تتضمن عروضًا فنية لفرقة الأقصر للفنون الشعبية.

وأوضح نائب محافظ الأقصر، أن الاحتفال هذا العام سيكون له طابع خاص حيث يشارك تلاميذ المدارس بعروض غنائية وفولكلورية بالزى الفرعونى، وتشمل الاحتفالية عروضاً موسيقية ويصاحب هذه العروض طابور من حملة الأعلام، وذلك بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة وفرق الكشافة المدرسية وقصر ثقافة الأقصر، ومديرية التربية والتعليم، والصوت والضوء، وادارة التنمية السياحية بمحافظة الأقصر، وهيئة تنشيط السياحة.