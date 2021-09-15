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معاينة النيابة: ماس كهربائي وراء حريق سيارة أسفل كوبري جهينة بأكتوبر

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معاينة النيابة: ماس كهربائي وراء حريق سيارة أسفل كوبري جهينة بأكتوبر معاينة النيابة: ماس كهربائي وراء حريق سيارة أسفل كوبري جهينة بأكتوبر

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أمرت نيابة أول أكتوبر، اليوم الأربعاء، بانتداب خبر فني لفحص سبب حريق اندلع في سيارة ملاكي أسفل كوبري جهينة بمدينة 6 أكتوبر، دون وقوع خسائر بشرية.

وطلبت النيابة تحريات أجهزة الأمن، للتأكد من عدم وجود شبهة جنائية وراء الواقعة.

ورجحت المعاينة الأولية حدوث ماس كهربائي نتج عنه الحريق، مشيرةً إلى مغادرة السائق لمقعد القيادة فور تصاعد الأدخنة.

تلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب بالقرب من مول تجاري شهير بمدينة 6 أكتوبر.

ودفعت قوات الحماية المدنية، بسيارتي إطفاء، للسيطرة على الحريق الذي اندلع في مقدمة السيارة الملاكي.

وحاصرت قوات الدفاع المدني الحريق في غضون دقائق معدودة وأجرى القوات عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى.

المصرى اليوم

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