«أمن المنافذ»: ضبط 4 وقائع تهريب و3قضايا هجرة غير شرعية

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أعلنت وزارة الداخلية عن جهود قطاع أمن المنافذ خلال 24 ساعة في مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية.

قالت الوزارة في بيان اليوم الاربعاء :«إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ، فقد أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال24 ساعة عن ضبط (4) قضايا تهريب».

وأضافت: «في مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد الأقراص الدوائية المخدرة تم ضبط (2) قضية و(35) قضية أمن عام، وضبط (1479) مخالفة مرورية متنوعة، وتنفيذ (167) حكم قضائى متنوع، وضبط (3) قضايا هجرة غير شرعية ،وتم إتخاذ الإجراءات القانونية» .