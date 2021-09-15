أخبار عاجلة

المشدد ٥ سنوات لتاجر فاكهة حاز مواد مخدرة وسلاح ناري بالشرقية -
في اليوم الرابع لتطبيق العقوبات ..تحرير 3918 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكترونى -
السيسي يعلن الحداد الرسمي على وفاة المشير طنطاوي ويطلق أسمه على قاعدة عسكرية -
يارا تطرح كليب «أنا رحت منك» (فيديو) -
المشدد 10 سنوات لعامل قتل ابن زوجته بالشرقية -
شهادة للتاريخ من السيسي : المشير طنطاوي برئ من دم أحداث محمد محمود واستاد بورسعيد -
اتحاد الكرة : كيروش مدرب مشروع وخطة لمستقبل كرة القدم المصرية -
كومان معلقًا على تدهور برشلونة: «اعمل إيه؟!» -
وزيرة الثقافة تعلن انطلاق الفعاليات الإبداعية لمبادرة حياة كريمة في مركز الوقف بقنا -
تعرّف على وثائق اليوم الوطني منذ عهد المؤسس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«أمن المنافذ»: ضبط 4 وقائع تهريب و3قضايا هجرة غير شرعية

Print
«أمن المنافذ»: ضبط 4 وقائع تهريب و3قضايا هجرة غير شرعية «أمن المنافذ»: ضبط 4 وقائع تهريب و3قضايا هجرة غير شرعية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الداخلية عن جهود قطاع أمن المنافذ خلال 24 ساعة في مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية.
قالت الوزارة في بيان اليوم الاربعاء :«إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ، فقد أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال24 ساعة عن ضبط (4) قضايا تهريب».

وأضافت: «في مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد الأقراص الدوائية المخدرة تم ضبط (2) قضية و(35) قضية أمن عام، وضبط (1479) مخالفة مرورية متنوعة، وتنفيذ (167) حكم قضائى متنوع، وضبط (3) قضايا هجرة غير شرعية ،وتم إتخاذ الإجراءات القانونية» .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
المشدد ٥ سنوات لتاجر فاكهة حاز مواد مخدرة وسلاح ناري بالشرقية

المشدد ٥ سنوات لتاجر فاكهة حاز مواد مخدرة وسلاح ناري بالشرقية

في اليوم الرابع لتطبيق العقوبات ..تحرير 3918 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكترونى

في اليوم الرابع لتطبيق العقوبات ..تحرير 3918 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكترونى

السيسي يعلن الحداد الرسمي على وفاة المشير طنطاوي ويطلق أسمه على قاعدة عسكرية

السيسي يعلن الحداد الرسمي على وفاة المشير طنطاوي ويطلق أسمه على قاعدة عسكرية

يارا تطرح كليب «أنا رحت منك» (فيديو)

يارا تطرح كليب «أنا رحت منك» (فيديو)