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مصرع 4 عمال وإصابة آخر أثناء تطهيرهم بيارة صرف صحي بكفرالشيخ

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مصرع 4 عمال وإصابة آخر أثناء تطهيرهم بيارة صرف صحي بكفرالشيخ مصرع 4 عمال وإصابة آخر أثناء تطهيرهم بيارة صرف صحي بكفرالشيخ

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تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، حادث مصرع ٤ عمال وإصابة آخر اثناء تطهيرهم بيارة صرف صحي بمحطة الصرف الصحي بمدينة سيدي غازي، تم نقل المصابين لمستشفى سيدي غازي المركزي حيث توفي أربعة عمال منهم وجاري علاج مصاب بالمستشفى.

ووجه المحافظ المهندس محمد مفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بسرعة الانتقال والمتابعة، كما وجه الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، بالانتقال لمستشفى سيدي غازي لمتابعة الحالات، وكشفت مصادر أن فهد احمد ابوشعيشغ، ٣٠ سنه مصاب بكدمات وسحجات وهو الآن بمستشفى سيدي غازي للعلاج،كما توفي أربعة عمال متأثرين باصاباتهم أثناء قيامهم بعملية التطهير وتوفوا أثناء العلاج بالمستشفي وهم عبدالصمد عبدالله عبدالحميد،عصام ابراهيم خميس، احمد اسامه، ماجدشعبان بهنسي.

وصرح أحمد السماحي، المتحدث الرسمي للمحافظة، أن محافظ كفر الشيخ، يتابع على مدار الساعة الموقف، ووجه بسرعة إنقاذ المصاب، وتشكيل لجنة لمعرفة سبب الحادث، وإجراء تحقيق موسع حول الواقعة وأسبابها، وتم نقل جثامين المتوفيين والمصاب باختناق لمستشفى سيدي غازي المركزي.

المصرى اليوم

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