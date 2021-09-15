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"حساب المواطن" يبدأ استقبال طلبات الاعتراض على الدفعة 46

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"حساب المواطن" يبدأ استقبال طلبات الاعتراض على الدفعة 46 "حساب المواطن" يبدأ استقبال طلبات الاعتراض على الدفعة 46
بخصوص مبالغ استحقاق الدعم عن سبتمبر.. عبر البوابة الإلكترونية

بدأ برنامج "حساب المواطن" باستقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة 46 وذلك من خلال البوابة الإلكترونية.

وكان برنامج حساب المواطن اليوم، قد أودع 1.9 مليار ريال مخصص دعم شهر سبتمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة السادسة والأربعين 10.5 مليون مستفيد.

وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 21 مليون ريال؛ ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 103 مليارات ريال؛ منها 854 مليـون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

وقال المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني: إن 77% من المستفيدين حصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1057 ريالاً، فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من مليونَي رب أسرة مشكّلين ما نسبته 93%، بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.3 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين معايير الاستحقاق أكثر من 164 ألف مستفيد، مشكّلين 7% من إجمالي المستفيدين الرئيسين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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