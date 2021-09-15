أبطال "كهاتين" يحصلون على جائزتين بمسابقة أمير مكة لحفظ القرآن الكريم

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"اللحياني" ثمّن جهود إدارة الجائزة والجمعيات المشاركة لدعم أيتام المملكة

حاز بطلا جمعية رعاية الأيتام بمكة المكرمة (كهاتين) التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، على جائزتين من جوائز مسابقة أمير منطقة مكة المكرمة لحفظ القرآن الكريم لأيتام المملكة.

وهنّأ مدير عام الجمعية أحمد اللحياني، ابنيْ الجمعية سعد الهذلي، بمناسبة فوزه بالمركز الثالث في الفرع الثاني، وعبدالعزيز برناوي بمناسبة فوزه بالمركز الثالث في الفرع الرابع.

وأشاد اللحياني بالجهود التي قدّمتها إدارة جائزة أمير منطقة مكة المكرمة لأيتام المملكة في حفظ القرآن الكريم؛ سائلًا الله أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلبيهما، وأن يوفقهما للمزيد من النجاحات.

وأضاف أن مشاركة الجمعية -ممثلة في أيتامها- في هذه الجائزة التي يرعاها الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، هي فرصة مباركة تتيح لأيتامنا من كافة جمعيات الأيتام بالمملكة التنافس في حفظ القرآن الكريم.

وقدّم "اللحياني" شكره وامتنانه للأمير خالد الفيصل على رعايته لهذه الجائزة، واهتمامه بفئة الأيتام؛ مشيدًا بجميع الجهود التي بُذلت من الجمعيات المشاركة ممثلة في مؤسسة "كافل" لرعاية الأيتام بمنطقة مكة، وجمعية خيركم لحفظ القرآن الكريم، سائلًا الله أن يكللها بالتوفيق، وأن تستمر هذه الجائزة في سنوات قادمة ويستفيد منها أيتام الجمعيات.