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"التعاون الإسلامي" تدين محاولة الحوثي استهداف مطار أبها بطائرة مفخخة

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"التعاون الإسلامي" تدين محاولة الحوثي استهداف مطار أبها بطائرة مفخخة "التعاون الإسلامي" تدين محاولة الحوثي استهداف مطار أبها بطائرة مفخخة
"العثيمين" أشاد بكفاءة الدفاعات الجوية التي تمكّنت من تدميرها

أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين؛ عن إدانته واستنكاره الشديدين لما قامت به ميليشيا الحوثي الإرهابية من تهديدٍ للمدنيين، باستهداف مطار أبها الدولي بطائرة مسيّرة "مفخخة".

وأكّد الأمين العام أن تعريض حياة المسافرين والمدنيين للخطر عمل إرهابي جبان، وجريمة حرب، وانتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني.

وأشاد "العثيمين"؛ بكفاءة ومهارة الدفاعات الجوية السعودية التي تمكّنت من اعتراض وتدمير الطائرة المفخخة قبل الوصول إلى هدفها

وجدّد في الوقت ذاته تأييد منظمة التعاون الإسلامي ومساندتها الإجراءات كافة التي تتخذها المملكة للتعامل مع ممارسات ميليشيا الحوثي الإرهابية، في سبيل الحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.

ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ مواقف حازمة لوقف استمرار التهديدات الجبانة بالصواريخ الباليستية والطائرات المفخخة بطريقة ممنهجة ومتعمّدة من قِبل ميليشيا الحوثي والموجّهة إلى المدنيين والأعيان المدنية في المملكة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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