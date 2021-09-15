تشكيل إنتر ميلان المتوقع أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

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يستهل بطل الدوري الإيطالي فريق إنتر ميلان مشواره في بطولة دوري أبطال أوروبا مساء اليوم الأربعاء على ملعبه "جيوسيبي مياتزا" في مدينة ميلانو أمام العملاق الملكي فريق ريال مدريد.

وتأتي المباراة بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الأولى من مباريات المجموعة الرابعة في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ورفع المدير الفني لفريق إنتر ميلان، الإيطالي سيميوني إينزاجي، قبل هذه المواجهة الصعبة، راية التحدي أمام ريال مدريد، وشدد على لاعبيه ضرورة تقديم مباراة قوية وقدرتهم على حصد النقاط الثلاث من البطل التاريخي للمسابقة الأوروبية العريقة.

وينتظر أن تنطلق مباراة ريال مدريد وإنتر ميلان في موعد حدده الاتحاد الأوروبي عند الساعة 9 بتوقيت القاهرة، و19 بتوقيت جرينتش العالمي.

ووفقاً لتدريبات فريق الإنتر الأخيرة، ينتظر أن يخوض المدرب إينزاجي المباراة بتشكيلة تضم:

في حراسة المرمى: سمير هاندانوفيتش

في خط الدفاع: ميلان سكرينيار ودي فري وباستوني.

في خط الوسط: هاكان تشان أوغلو وباريلا وبروزوفيتش وماتيان دارميان ودي ماركو.

في خط الهجوم : لاوتارو مارتينيز وإدين دجيكو.