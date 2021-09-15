ضبط 9 مقاهي مخالفة تقدم الشيشة وإزالة 19 حالة إدارية فى حملة بإسنا جنوب الأقصر

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شدد المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر على رؤساء المراكز بضرورة رفع الاشغالات وعمل حملات مستمرة لإزالة إشغالات الطرق للقضاء على التعديات وكذلك المتابعة المستمرة لحالة الشوارع بما يساهم في تحقيق الانضباط والسيولة المرورية بالشارع والتواصل الدائم مع المواطنين .

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر برئاسة إبراهيم نصير حملة مكبرة ، لرفع الاشغالات بشارع احمد عرابى بوسط مدينة اسنا ومنطقة السنترال القديم ومحيط مدرسة الاعدادية بنات والشوارع الجانبية لرفع الباعة الجائلين والاشغالات بالشارع .

وأسفرت مجهودات الحملة عن تحرير 10 محاضر إشغال طريق، وعدد 3 محاضر بائع متجول، وعدد 3 محاضر نظافة عامة، وتنفيذ 19 إزالة إدارية، كما تم مصادرة 9 حالات ضبط وتحرير محضر شيشة.

وشارك في الحملة عبد الرحيم طايع نائب رئيس المركز بالتنسيق مع شرطة المرافق بقيادة النقيب محمد فتحي ، ومختار عبد المنعم مسئول الإشغالات بالمركز والشاذلي سعد واحمد نجار مشرفين الاشغالات واحمد عبد الدايم و احمد ابراهيم شرطة مرافق اسنا وبإشراف من المقدم خالد الغول مدير ادارة مرافق الأقصر.