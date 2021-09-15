ضبط 9 مقاهي مخالفة تقدم الشيشة وإزالة 19 حالة إدارية فى حملة بإسنا جنوب الأقصر

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شدد المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر على رؤساء المراكز بضرورة رفع الاشغالات وعمل حملات مستمرة لإزالة إشغالات الطرق للقضاء على التعديات وكذلك المتابعة المستمرة لحالة الشوارع بما يساهم في تحقيق الانضباط والسيولة المرورية بالشارع والتواصل الدائم مع المواطنين .
شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر برئاسة إبراهيم نصير حملة مكبرة ، لرفع الاشغالات بشارع احمد عرابى بوسط مدينة اسنا ومنطقة السنترال القديم ومحيط مدرسة الاعدادية بنات والشوارع الجانبية لرفع الباعة الجائلين والاشغالات بالشارع .
وأسفرت مجهودات الحملة عن تحرير 10 محاضر إشغال طريق، وعدد 3 محاضر بائع متجول، وعدد 3 محاضر نظافة عامة، وتنفيذ 19 إزالة إدارية، كما تم مصادرة 9 حالات ضبط وتحرير محضر شيشة.
وشارك في الحملة عبد الرحيم طايع نائب رئيس المركز بالتنسيق مع شرطة المرافق بقيادة النقيب محمد فتحي ، ومختار عبد المنعم مسئول الإشغالات بالمركز والشاذلي سعد واحمد نجار مشرفين الاشغالات واحمد عبد الدايم و احمد ابراهيم شرطة مرافق اسنا وبإشراف من المقدم خالد الغول مدير ادارة مرافق الأقصر.