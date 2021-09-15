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ضبط نصاب أوهم ضحاياه بقدرته على إنهاء مصالحهم بالجهات الحكومية وتخصيص شقق

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ضبط نصاب أوهم ضحاياه بقدرته على إنهاء مصالحهم بالجهات الحكومية وتخصيص شقق ضبط نصاب أوهم ضحاياه بقدرته على إنهاء مصالحهم بالجهات الحكومية وتخصيص شقق

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تمكنت أجهزة الأمن، اليوم الأربعاء، من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة، لاستيلائه على أموال بعض المواطنين، بزعم إنهاء مصالحهم لدى الجهات الحكومية والخاصة، منتحلًا صفة موظف بإحدى الجهات الحكومية.

تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغًا من إحدى السيدات، مقيمة بالقاهرة، بتعرضها لواقعة احتيال من قبل أحد الأشخاص والاستيلاء منها على مبلغ مالي مُدعيًا أنه موظف بإحدى الجهات الحكومية وزعم لها قدرته على تخصيص وحدة سكنية لنجلها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص، مقيم بالقاهرة، وقيامه بممارسة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم إنهاء مصالحهم لدى بعض الجهات الحكومية والخاصة، عن طريق انتحاله صفة موظف بإحدى الجهات الحكومية، وإيهامهم بعلاقاته بكبار المسؤولين، وتمـكن من الاستيلاء على مبلغ مالي من الشاكية بعد أن أوهمها بقدرته على تخصيص وحدة سكنية لنجلها.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية من ضبطه، وعثر بحوزته على العديد من بطاقات الرقم القومي الخاصة ببعض المجني عليهم، والعديد من صور ضوئية لمسوغات التعيين خاصة بضحاياه، والعديد من نماذج مشروعات لبعض المدن الجديدة لاستخدامها في الاحتيال على المواطنين، وهاتف محمول بفحصه تبين أنه مُحمل بالعديد من المحادثات بينه وبين ضحاياه التي تؤكد نشاطه الإجرامي.

بمواجهة المتهم أقر بارتكابه الواقعة، وكذلك ارتكابه 5 وقائع بذات الأسلوب.

المصرى اليوم

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