فرض سيطرة وإتاوات.. القبض على مسجل خطر بحوزته سلاحين ناريين ومخدرات في المنيا

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت أجهزة الأمن، اليوم الأربعاء، من ضبط مسجل خطر بالمنيا، لقيامه بفرض السيطرة والإتاوات على المواطنين، وضبط بحوزته سلاحين ناريين وكمية من المواد المخدرة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنيا، قيام أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة ملوي بالمنيا، بفرض السيطرة والإتاوات على ملاك المزارع المتاخمة للطريق الصحراوي الغربي.

بتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، تم استهدافه وضبطه حال تواجده بمحيط محل إقامته وبحوزته بندقية آلية وخزينة بها عدد من الطلقات وطبنجة مُبلغ بسرقتها وكمية من مخدر الأفيون.

تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.