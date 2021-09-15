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«كان عايز يعمل قلة أدب مع البنت ».. اعترافات «سيدة» بإحراق جثة زوجها بمساعدة ابنتهما وخطيبها

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«كان عايز يعمل قلة أدب مع البنت ».. اعترافات «سيدة» بإحراق جثة زوجها بمساعدة ابنتهما وخطيبها «كان عايز يعمل قلة أدب مع البنت ».. اعترافات «سيدة» بإحراق جثة زوجها بمساعدة ابنتهما وخطيبها

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«كان عاوز يعمل حاجات وحشة مع بنته».. هكذا قالت ربة منزل، في اعترافاتها أمام نيابة جنوب الجيزة، اليوم الأربعاء، معترفةً بقتل زوجها الرجل الخمسيني، بمساعدة ابنتهما وخطيبها، بعد إضرام النيران بجثته ووضعها بجوار مقلب قمامة ناحية سلم حي الهرم.

وطلبت النيابة تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة، للتأكد من صحة أقوال الزوجة المتهمة.

تلقت أجهزة الأمن، بلاغًا بوجود حريق بمخلفات بجوار سلم حي الهرم، وبالانتقال وإخماد الحريق عثر على جثة متفحمة.

وتحفظت الشرطة على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وبعد تفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة حُددت هوية المتهمين المشتبة بهم.

المصرى اليوم

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