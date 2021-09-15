من «فتاة المصنع» إلى «قمر 14»..محطات بمشوار ياسمين رئيس في عيد ميلادها

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تحتفل النجمة ياسمين رئيس اليوم 15 سبتمبر بعيد ميلادها، وذلك بعد مشوار فني قدمت من خلاله العديد من الأعمال الفنية المختلفة والتي نافست في مهرجانات سينمائية عالمية، أو عُرضت على المنصات المختلفة وكان لها صدى واسع على منصات السوشال ميديا، وفي عيد ميلادها، نستعرض محطات في مشوار ياسمين رئيس الفني بالنظر إلى أعمالها في العشر سنوات الماضية.

جلسة تصوير للفنانة ياسمين رئيس بملابس البحر - صورة أرشيفية

فتاة المصنع - صورة أرشيفية

أول بطولة سينمائية بـ 6 جوائز كأفضل ممثلة

اختارها المخرج القدير الراحل محمد خان لبطولة فيلمه «فتاة المصنع»، وكما ذكرت في حوار سابق لها وعدها بجائزة أفضل ممثلة عن هذا الفيلم، وبالفعل بعد انطلاق الفيلم في جولته بالمهرجانات السينمائية حصدت ياسمين رئيس 6 جوائز كأفضل ممثلة في مهرجانات سينمائية مختلفة، بدأتها بجائزة أفضل ممثلة في مهرجان دبي السينمائي الدولي، ثم مهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد، مهرجان طريق الحرير السينمائي بأيرلندا، تنويه خاص من لجنة تحكيم مسابقة الشرائط الطويلة بـالمهرجان الدولي للفيلم الشرقي في جنيف، وعلى الجانب المحلي حصلت على جائزة أفضل ممثلة دور أول في الدورة الـ41 من مهرجان جمعية الفيلم للسينما المصرية وجائزة أفضل ممثلة دور أول في الدورة الـ41 من مهرجان جمعية الفيلم للسينما المصرية.

الفنانة ياسمين رئيس - صورة أرشيفية

ياسمين رئيس خلال التصوير - صورة أرشيفية

الجرأة والاختلاف في كل شخصية تقدمها

بعد ظهورها القوي في فيلم «فتاة المصنع»، لم تقرر ياسمين رئيس تقييد نفسها في الأفلام المستقلة أو ما يُطلق عليها أفلام المهرجانات، بل فضلت التنوع والاختلاف بين أفلام جريئة مثل «بلاش تبوسني» و«شيخ جاكسون» و«من ظهر راجل»، وأفلام تستهدف إيرادات شباك التذاكر مثل لص بغداد الذي حصد 33 مليون جنيه مصري، وهيبتا المحاضرة الأخيرة بإيرادات تجاوزت الـ 27 مليون جنيه مصري، بجانب تعاونها مبكرًا مع النجم أحمد حلمي في فيلم«صنع في مصر»، وعلى الجانب الدرامي فقد احتلت ياسمين رئيس مكانتها بتدرّج هادئ في الأدوار الدرامية، بدايةً من «عرض خاص» و«طرف تالت» و«موجة حارة»، حتى بطولة مسلسل «أنا شهيرة أنا الخائن»المقتبس عن رواية حققت نجاحًا شعبيًا كبيرًا، حتى نافست للمرة الأولى لها في موسم رمضان 2021 بمسلسل «ملوك الجدعنة».

الفنانة ياسمين رئيس - صورة أرشيفية

الفنانة ياسمين رئيس - صورة أرشيفية

ملوك الجدعنة - صورة أرشيفية

ملكة جمال العشوائيات في أول منافسة رمضانية

أتقنت ياسمين رئيس في أول منافسة رمضانية لها بمسلسل ملوك الجدعنة وبشخصية «فاتن حرفوش»، لتتصدر تريند تويتر أكثر من مرة، ويتصدر المسلسل تريند منصة شاهد في حلقاته الأولى، ويُطلق عليها روّاد السوشال ميديا لقب «ملكة جمال العشوائيات» وذلك تأثرًا بالشخصية التي قدمتها، وبمشهد رقصها في خطبتها على سريّة (عمرو سعد) على أغنية كل يوم، وحصدت الأغنية أكثر من 50 مليون مشاهدة على يوتيوب حتى الآن.

الفنانة ياسمين رئيس - صورة أرشيفية

الفنانة ياسمين رئيس - صورة أرشيفية

فيلمان ومسلسل على وشك الإطلاق

وتشهد النجمة ياسمين رئيس هذا العام حالة من النشاط الفني، حيث تنتظر عرض فيلمها «قمر 14» في الدورة المقبلة من مهرجان الجونة السينمائي، فيما تنتظر الإطلاق السينمائي لفيلم «جارة القمر»، بجانب مسلسل «60 دقيقة» والذي سيعرض حصريًا على منصة شاهد vip.

الفنانة ياسمين رئيس - صورة أرشيفية

الفنانة ياسمين رئيس - صورة أرشيفية

الفنانة ياسمين رئيس - صورة أرشيفية

تعاونها الناجح مع زوجها المخرج هادي الباجوري

التفاهم الواضح بين هادي الباجوري والنجمة ياسمين رئيس، خلق العديد من الأعمال الناجحة، وقد ظهر ذلك واضحًا في تعاونهما الدرامي الاول في مسلسل«عرض خاص»، والسينمائي في فيلم «واحد صحيح»، الذي أثمر عن فيلم «هيبتا»المحاضرة الأخيرة الذي حقق أعلى إيرادات لفيلم رومانسي في تاريخ السينما المصرية، وينتظر السوق السينمائي إطلاق أحدث فيلمين لهما وهما «قمر 14» و«جارة القمر».