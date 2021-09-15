زيادة سعر الغاز الطبيع في السوق العالمي لـ 5.26 دولار للمليون وحدة حرارية بعد عاصفة نيكولاس

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سجلت عقود الغاز الطبيعي الاجلة ارتفاع جديد بعد القلق من أن العاصفة المدارية نيكولاس قد تؤجل العودة البطيئة بالفعل للإنتاج في خليج المكسيك بينما تبقي أسعار عالمية قياسية للغاز الطلب على الصادرات الأمريكية مرتفعا.

وزادت عقود الغاز لأقرب استحقاق 2.9 سنت، أو 0.6%، لتبلغ عند التسوية 5.26 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ فبراير 2014 لثاني يوم على التوالي.

ومنذ أن دخل الإعصار أيدا إلى خليج المكسيك في أواخر أغسطس، قفزت أسعار الغاز بأكثر من 31% فيما يرجع إلى حد كبير إلى العودة البطيئة للإنتاج بعد العاصفة.

وأظهرت بيانات من رفينيتيف أن متوسط إنتاج الغاز في الولايات المتحدة هبط إلى 90.1 مليار قدم مكعبة يوميا منذ بداية سبتمبر، من 92.0 مليار قدم مكعبة يوميا في أغسطس.

ويقارن ذلك مع مستوى شهري قياسي بلغ 95.4 مليار قدم مكعبة يوميا في نوفمبر 2019 .