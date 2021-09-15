«انهار عليهما الحفرعن اثار».. الداخلية تكشف ملابسات مقتل شقيقان في اسوان

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كشفت وزارة الداخلية ملابسات واقعة العثور على جثة شخصين بأسوان، تبين أنهما أثناء التنقيب عن الآثار لدي «سيدة» انهار عليهما الحفر، وتولت النيابة التحقيق.

قالت الوزارة في بيان اليوم الأربعاء: «في إطار جهود أجهزة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة كوم أمبو بمديرية أمن أسوان بالعثور على جثتين بإحدى المناطق بدائرة المركز، وبالانتقال والفحص تبين وجود جثتين (أحد الأشخاص وشقيقه، مقيمين بسوهاج) داخل غرفة بحوش «مٌشيد من البلوك الأبيض» ملك (إحدى السيدات وشقيقتها)».

وأضافت: «تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسوان أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة (مالكة الحوش الأولى) واتفاقها مع المجنى عليهما على الحفر للتنقيب عن الآثار داخل الحوش».

وتابعت: «عقب تقنين الإجراءات وبإستهدافها تم ضبطها وبمواجهتها اعترفت وأضافت أنه أثناء الحفر انهار عليهما جزء من الحفرة أثناء تواجدهما بداخلها واستعانت ببعض الأهالى وتمكنوا من إخراجهما ووضعهما داخل الغرفة، وبالمعاينة عثر بداخل الحوش على حفرة قطرها 3 م بعمق 10م، كما عثر على الأدوات المستخدمة فـى الحفر وبعض التشوينات الناتجة عن الحفر، تم اتخاذ الإجراءات القانونية».