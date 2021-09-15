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مرشح للرئاسة الفرنسية يعتزم منع تداول اسم محمد بباريس (التفاصيل)

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مرشح للرئاسة الفرنسية يعتزم منع تداول اسم محمد بباريس (التفاصيل) مرشح للرئاسة الفرنسية يعتزم منع تداول اسم محمد بباريس (التفاصيل)

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قال الدكتور طارق وهبي، المحلل السياسي، إن المرشح المحتمل لرئاسة فرنسا إيريك زمور، صحفي إعلامي يعمل بالقناة الثانية الفرنسية، وحاليًا له برنامج على قناة إخبارية ولكن المجلس الأعلى للتلفزيون الفرنسي طلب من إدارة القناة التي يعمل بها إيقاف برنامجه، لأنه قد يكون مرشحًا لرئاسة الجمهورية، وفي فرنسا هناك عدل في مسألة الظهور الإعلامي للمرشحين، ولذلك تم الطلب بإيقاف برنامجه الذي يستحوذ على أكثر من مليون مشاهد وفق ما نسميه بشركات الإحصاء التي تقوم بجمع متابعي البرنامج.

وأضاف «وهبي» في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» والذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد، والمُذاع على فضائية «TeN»، اليوم الثلاثاء، أن المرشح المحتمل لرئاسة فرنسا زمور، نشط في الحقبة الأخيرة وهو يريد أن يرجع لفرنسا ما يسميه بالأصول اليهودية المسيحية لفرنسا، موضحًا أن زمور يريد إعادة وفق ما يقوله أن يعطي طابعًا يهوديًا مسيحيا للحضارة الفرنسية.

وتابع، أن زمور يعتمد على الألفاظ والأساليب والكلمات التي لها علاقة باستفزاز الفرنسين من أصول غير فرنسية، مؤكدًا أن زمور يحاول جر الشخص الذي يتكلم معه بأسلوب منطقي فهو رجل مثقف وقادر على أن يبث لدى أي شخص أن ما يقوله هو الصحيح، مؤكدًا أن هناك غضب من المسلمين في فرنسا تجاه تصريحات زمور بمنع اسم محمد من فرنسا، لأنه يحد من حرية الفرد الذي يعتمد على الدستور الفرنسي والتي تعطيه المادة الأولى فيه على حرية العقيدة ولذلك لا يمكن أن يقوم رئيس الجمهورية بضرب هذا الموضوع.

المصرى اليوم

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