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بعد قضاء أكثر من عام في الشارع.. إنقاذ اثنين من المسنين بلا مأوى في شبرا وحلوان

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بعد قضاء أكثر من عام في الشارع.. إنقاذ اثنين من المسنين بلا مأوى في شبرا وحلوان بعد قضاء أكثر من عام في الشارع.. إنقاذ اثنين من المسنين بلا مأوى في شبرا وحلوان

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وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، فريق التدخل السريع المركزي بإنقاذ مسنين اثنين بعد قضاء عام في الشارع بلا مأوى.

وتوجه الفريق إلى منطقة شبرا وتم التعامل مع أحد المسنين بلا مأوي، حيث تم إجراء دراسة حالة له وتبين أنه يدعي محمد .ع ويبلغ من العمر ٦٨ عاما، وكان يعمل فرانا، ويعاني من ربو على الصدر وكان يأخذ الفرن مسكنا ومأوي له وعند غلقه أصبح يفترش الشارع.

كما توجه الفريق إلى منطقة حلوان للتعامل مع مسن بلا مأوى يدعي م.ا.م يبلغ من العمر ٧٠ عاما، بعد طرد ابنه وزوجته له ليفترش الشارع، بعد أخذت شقته منه من خلال الابن ليتزوج بها.

وتمكن الفريق بعد محاولات عديدة من إقناع الشخصين باستقبالهما بإحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية وقد وافقا على ذلك وعليه نسق الفريق مع الادارة العامة للدفاع الاجتماعى لاستقبالهما بدار معانا لإنقاذ انسان بالجيزة لرعاية الاشخاص بلا مأوى ليتلقيا كافة أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية والنفسية.

ويتلقى فريق التدخل السريع المركزى الشكاوى وبلاغات مؤسسات الرعاية الاجتماعية والاشخاص فاقدى المأوى والرعاية والحالات الانسانية وذلك على الخط الساخن للوزارة على الرقم ١٦٤٣٩، وعلى الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء على الرقم ١٦٥٢٨.

القباج توجه بإنقاذ اثنين من المسنين بعد قضاء أكثر من عام في الشارع بلا مأوى

المصرى اليوم

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