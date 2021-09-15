موظف البنك منح أشخاص قروض قيمتها 4 ملايين جنيه دون علمهم ووضعها فى حسابه

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تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من مسئولى أحد البنوك بالقاهرة ضد موظف بالبنك وذلك لإختلاسه مبالغ مالية من أموال البنك .

أكدت التحريات صحة الواقعة وأسفرت عن قيام الموظف فى غضون الفترة من عام 2013 وحتى عام 2019 بإستغلال طبيعة عمله بالبنك وإختلاس مبالغ مالية من حسابات البنك، فضلاً عن قيامه بمنح قروض بأسماء بعض عملاء البنك دون علمهم وإختلاس قيمة تلك القروض لنفسه حيث بلغ إجمالى المبالغ المختلسة 4 مليون جنيه، أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته بما أسفر عنه الفحص إعترف بإرتكابه للواقعة .