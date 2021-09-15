«تجارية الإسكندرية» تبدأ دورة الحصول على الشهادة الاحترافية لسائقي النقل البري الـ«iru»

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أعلنت شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات بالغرفه التجاريه بالإسكندرية، بالتعاون مع كلية النقل الدولي واللوجستيات بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، عن بدء التسجيل بدورة الحصول على الشهادة الاحترافية لسائقي النقل البري «iru«، والتي تقدم من قبل الاتحاد الدولي للنقل البري بسويسرا.

وقال مدحت القاضي، رئيس مجلس إدارة الشعبة، إن الدورة هي الأولى من نوعها بمصر وأفريقيا، حيث سيتم عقد فعاليات الدورة النظرية بمقر الاكاديمية، فيما تستهدف الدورة عدداً من المواد على رأسها هيكل السياره والتكنولوجيا، وفك وتركيب توصيلات الشاحنات وتأمين الحمولات، والقيادة العقلانية والدفاعية، واللوائح والتطبيقات وخدمة العملاء، مشيرا إلى أن الشعبة تستهدف تطوير القطاع في عديد المجالات التي تصب في صالح قطاع النقل الدولي.

وأشاد بالدور الهام الذي تقوم به الاكاديميه العربيه للعلوم والتكنولوجيا، في خلق تعاون مثمر مع الشعبة في المساهمة في تطوير المتقدمين للدورة، ودور ممثلي كليه النقل الدولي في تحقيق المرجو من الدورة ودعم الأفكار البناءة لدعم قطاع النقل الدولي وتطوير آليات النقل بمصر وأفريقيا نظراً لأن الدورة هي الأولي من نوعها بمصر وأفريقيا.

من ناحيته، قال منصور البوريك، رئيس لجنة النقل البري بشعبه خدمات النقل الدولي واللوجستيات، أن شركات النقل البري سوف تدفع بعدد من سائقيها المحترفين لحضور الدورة لأن الطلب على النقل البري الدولي يتزايد بشدة في الأونة الأخيرة وخاصة إلى السودان ودول الخليج على خلفية قلة الفراغات البحرية وارتفاع النولون البحري، مضيفاً، الدورة تعتبر استكمالا لجهد الدولة لتطوير المنظومة اللوجستية انضمام مصر إلى اتفاقية التير.