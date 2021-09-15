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ماجدة الرومي تستعد لافتتاح أولى فعاليات مهرجان «جرش»

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ماجدة الرومي تستعد لافتتاح أولى فعاليات مهرجان «جرش» ماجدة الرومي تستعد لافتتاح أولى فعاليات مهرجان «جرش»

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بدأت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي الإستعدادات اللازمة للمشاركة في مهرجان «جرش» للثقافة والفنون بدورته الـ 35، تحت شعار «جرش مزينة بالفرح»، لتفتح أولى فعاليات المسرح الجنوبي، في 22 سبتمبر الجاري في ليلة تعد من أهم ليالي مهرجان جرش كما يتوقع لها المنظمون للمهرجان .

ويأتي استعداد الرومي وفرقتها الموسيقية لتقديم برنامجاً غنائياً يليق بالمهرجان وجمهورها الأردني والعربي، مغازلة جمهورها بجملة من التغريدات كان أبرزها «إلى جرش ....اشتقنا إلى عمان وأهل عمان».

يذكر أن مهرجان جرش يُقام سنوياً في مدينة جرش الأثريّة شمال الأردن، وتأسس عام 1981، ويقدم المهرجان عروض فولكلورية راقصة، والتي تؤديها فِرق محليّة وعالمية، بالإضافة إلى رقصات الباليه والأمسيات الموسيقية والمسرحيات وعروض الأوبرا، وتشتهر بأمسِيات غِنائية لمغنيين عرب وعالميين، ويقدم المهرجان مبيعات للمصنوعات اليدوية التقليدية.

المصرى اليوم

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