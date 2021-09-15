«المحامين»: تجديد حبس الضابط المتهم بالتعدي على محام بالمنتزه للمرة الثانية

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أعلنت نقابة المحامين، عن تجديد الدائرة الجزئية لجنح المنتزه، المنعقدة بالمحكمة البحرية في المنشية، حبس ضابط قسم شرطة أول المنتزه، المتهم بالاعتداء على محام داخل ديوان القسم، 15 يومًا على ذمة القضية، للمرة الثانية منذ صدور أمر حبس الضابط.

وقالت نقابة محامين الإسكندرية، في بيان لها، أنها تحرص على أن تعرب عن شكرها لمجلس النقابة العامة، نقيبا، وأعضاء، ولجميع مجالس النقابات الفرعية، ونقبائها، ولكل محامين مصر، على مساندتهم لها وللزميل المجني عليه بالإسكندرية، وعلى ما تميز به جميع المحامين من ضبط النفس.

وأضاف البيان: «وهو ما ساعد على أن يكون رد التعدي بالقانون وحده، بغير تجاوز أو إساءة، والالتزام بترك أمر الدفاع للهيئة المشكلة من كبار شيوخ المحاماة بالإسكندرية، الذين قبلوا المهمة المسندة إليهم متطوعين، فسارت الأمور في مجراها القانوني الصحيح».

وتابع: «كما تؤكد النقابة على ثقتها في كافة سلطات الدولة، ومؤسساتها، من قضاء ونيابة وشرطة، وحرصهم الكامل على تطبيق القانون، ووجوب أن يسود الاحترام المتبادل بين المحامين والسلطات التي يتعاملون معها».