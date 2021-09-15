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إزالة تعديات على أرض زراعية بمركز أرمنت غرب الأقصر

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إزالة تعديات على أرض زراعية بمركز أرمنت غرب الأقصر إزالة تعديات على أرض زراعية بمركز أرمنت غرب الأقصر

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شدد العميد عبدالله عاشور رئيس مركز ومدينة ارمنت بتكثيف المتابعة والمرور الدائم لضمان الرصد المبكر لمخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية واملاك الدولة وإزالة المخالفات في المهد.

وأضاف انه تم رصد مخالفة بناء بدون ترخيص، عبارة عن عمل قواعد خرسانية بدون ترخيص على مساحة 120 متر، بناحية منطقة العتامين بالمراعزة الغربية.

وتم إزالة المخالفة في المهد بقطع حديد التسليح المستخدم في جميع القواعد الخرسانية لضمان عدم إقامة المخالفة مرة أخرى؛ وتم التحفظ على مواد وأدوات البناء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف وتحرير المحاضر اللازمة له لعرضها على النيابة العامة.

تمت أعمال الإزالة تحت إشراف مدير الاشغالات ومشرفين التنظيم وفنيين الورشة الميكانيكية بالمركز.

يأتي ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظة الاقصر بضرورة التصدي بكل حسم في مواجهة مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية واملاك الدولة وإزالة المخالفات في المهد.

المصرى اليوم

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