محافظة الإسكندرية: طرح مزايدات علنية ومناقصات عامة لاستغلال كافيتريات وصالات رياضية (تفاصيل)

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أعلنت محافظة الإسكندرية ممثلة في الإدارة العامة للشئون المالية، عن طرح مزايدات علنية ومناقصات عامة لعدد من الكافيتريات والصالات الرياضية.

وجاءت المزايدات العلنية العامة، لتشمل بجلسة يوم الأربعاء 22 /9 /2021، سيتم طرح عملية استغلال (2) كافيتريا باستاد الإسكندرية الرياضي الدولي (كافيتريا كلوب هاوس فؤاد الأول بجوار باب 16، كافيتريا المقصورة الرئيسية بمدرج 3)، وتبلغ قيمة التأمين المؤقت بالنسبة لكافيتريا كلوب هاوس مبلغ 10 آلاف جنيه، وقيمة التأمين المؤقت بالنسبة لكافيتريا المقصورة الرئيسية مبلغ 5 آلاف جنيه،وتبلغ قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيه.

وبجلسة يوم الأثنين 27 /9 /2021، سيتم طرح عملية استغلال كافيتريا ممشى كليوباترا والمنطقة المنخفضة أسفل كورنيش كليوباترا بنطاق حي شرق، وتبلغ قيمة التأمين المؤقت 2 مليون جنيه، وقيمة كراسة الشروط والمواصفات 3 آلاف جنيه، وبجلسة يوم الثلاثاء 28 /9 /2021، سيتم طرح عملية استغلال كافيتريا ممر كامب شيزار والمنطقة الصخرية المجاورة لها أسفل رصيف الكورنيش بنطاق حي وسط، وتبلغ قيمة التأمين المؤقت 2 مليون جنيه، وقيمة كراسة الشروط والمواصفات 3 آلاف جنيه.

وبجلسة يوم الأربعاء 29 /9 /2021، استغلال الصالة أسفل مدرج (7) باستاد الإسكندرية الرياضي الدولي لاستغلالها في الأنشطة الرياضية، وتبلغ قيمة التأمين المؤقت 70 ألف جنيه، وقيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيه، وبجلسة يوم الخميس 30 /9 /2021، عملية بيع (صاج ومكعبات الصاج الناتجة عن تقطيع التنكات كاوتش _ بطاريات _ بلاستيك مجروش) الموجود بمركز الناصرية للمخلفات الخطرة، وتبلغ قيمة التأمين المؤقت لبيع الكاوتش مبلغ 10 آلاف جنيه، وتبلغ قيمة التأمين المؤقت لبيع الصاج مكبوس ومكعبات الصاج مبلغ 6 آلاف جنيه،وتبلغ قيمة التأمين المؤقت لبيع البطاريات مبلغ 6 آلاف جنيهاً، وتبلغ قيمة التأمين المؤقت لبيع البلاستيك المجروش مبلغ 3 آلاف جنيه، وتبلغ قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيه.

بالنسبة للمناقصات العامة ذات المظروفين الفني والمالي، بجلسة يوم الأحد 3 /10 /2021، عملية اصلاح وصيانة وتوريد قطع غيار لزوم سيارات وماكينات إدارة الحماية المدنية، وتبلغ قيمة التأمين المؤقت 15 ألف جنيهاً، وتبلغ قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيه، وعملية توريد احتياجات الديوان العام والجهات التابعة له من المطبوعات بأنواعها، وتبلغ قيمة التأمين المؤقت لدخول المناقصة 14 ألف جنيهاً، وتبلغ قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيه.