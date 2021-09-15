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اعلن الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، فتح باب التقدم لفتح منافذ جمعيتي، لصرف الدعم السلعي شهريا للمواطنين، بمدن المحافظة التسع، وفقا لقرار وزير التموين، والشروط المعلنة.

وقال «يوسف» إن شروط التقدم تتضمن ان لا تقل المساحة عن 30 مترا، وان يكون العقار مرخص، وان يكون مملوك، أو مؤجر لمدة لا تقل عن 5 سنوات، وان يكوم الموقع مطابق للخريطة الجغرافية لمناطق الاحتياج .

وأكد «يوسف» على قيام لجان المحافظة والادارات بمعاينة المواقع وتحديد مدي مطابقتها للشروط، وذلك لرفعها للوزارة للمراجعة والاعتماد .