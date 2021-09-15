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تعلن فتح باب التقدم لفتح منافذ جمعيتي بمراكز المنيا والمحافظات (الشروط)

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التموين تعلن فتح باب التقدم لفتح منافذ جمعيتي بمراكز المنيا والمحافظات (الشروط) تعلن فتح باب التقدم لفتح منافذ جمعيتي بمراكز المنيا والمحافظات (الشروط)

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اعلن الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، فتح باب التقدم لفتح منافذ جمعيتي، لصرف الدعم السلعي شهريا للمواطنين، بمدن المحافظة التسع، وفقا لقرار وزير ، والشروط المعلنة.

وقال «يوسف» إن شروط التقدم تتضمن ان لا تقل المساحة عن 30 مترا، وان يكون العقار مرخص، وان يكون مملوك، أو مؤجر لمدة لا تقل عن 5 سنوات، وان يكوم الموقع مطابق للخريطة الجغرافية لمناطق الاحتياج .

وأكد «يوسف» على قيام لجان المحافظة والادارات بمعاينة المواقع وتحديد مدي مطابقتها للشروط، وذلك لرفعها للوزارة للمراجعة والاعتماد .

المصرى اليوم

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