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أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، عن فتح باب التقديم للإيجار عدد من المحال التجارية بمنطقة شارع مصر، بالقرب من قرية دماريس بشمال مدينة المنيا، وذلك بدءا من اليوم الأربعاء 15 سبتمبر الجاري.

ونوهت ان مدة إيجار المحال 5 سنوات بقيمة شهرية 3 آلاف جنيه.

وقال اللواء أركان حرب ياسر عبدالعزيز رئيس مركز ومدينة المنيا، إنه يتم فتح باب التقديم لمشروع «شارع مصر» المرحلة الرابعة ولمدة 5 سنوات بنظام الإشغال، تشجيعا للشباب وتوفير فرص عمل لهم، بدء من اليوم الأربعاء بإدارة العقود والمشتريات بالوحدة المحلية بقيمة إيجارية 3 آلاف شهريا.

وأوضح «عبدالعزيز» أنه سيتم سحب كراسة الشروط اعتبارا من اليوم الأربعاء، ولمدة شهر من مقر الوحدة المحلية بمركز ومدينة المنيا بشارع كورنيش النيل، وذلك نظير مبلغ 100 جنيه فقط لكراسة الشروط.

شروط التقديم لاستئجار المحال التجارية بشارع مصر:

1ــ أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

2ــ أن يحمل بطاقة رقم قومي سارية.

3ــ أن يكون من سكان محافظة المنيا ومراكزها.

4ــ ألا يكون صدر عليه حكم بعقوبة جناية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

5ــ ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عاما ولا يزيد عن 40 عاما.

6ــ أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل عالٍ أو متوسط.

7ــ إعطاء الأولوية للمتزوج ويعول وليس لديه وظيفة وغير حاصل على أي قروض بنكية.

8ــ ألا يكون المتقدم صادرا باسمه سجل تجاري أو بطاقة ضريبية أو قروض من الصندوق الاجتماعي.

9ــ يشترط التشغيل والإدارة بنفسه وعدم التصرف للغير بأي تصرفات سواء إيجارية أو تنازل عن تشغيل الوحدة خلال مدة الإيجار.

ويعد مشروع شارع مصر من أهم المشروعات الصغيرة التي نفذتها المحافظة لشباب الخريجين، فعلى كورنيش النيل بمحافظة المنيا نفذت المحافظة مشروع شارع مصر لدعم الشباب وتوفير فرص عمل في إطار قانوني.

بطول 210 أمتار وعرض 10 أمتار أنشئ شارع مصر بالمنيا ببعد جمالي وحضاري لسهولة التحرك واستقبال بجانب تخصيص أماكن انتظار للسيارات.

المشروع تم تنفيذه على كورنيش النيل بمدخل دماريس بمدينة المنيا، حيث تم إنشاء 38 محلًا تجاريًا بمسطح 3× 4 م، بالإضافة إلى 33 عربة مأكولات للوجبات السريعة، منها 9 عربات كبيرة، و12 عربة صغيرة و12 عربة أخرى متوسطة.

كما تم تطوير المنطقة المجاورة للكورنيش بمدخل دماريس وتخصيص الشارع للمشاة فقط، بحيث يحتوى على عدد من المحلات التجارية تتفاوت من حيث المساحات، على أن يخصص جانب من الشارع للنشاط التجاري المتنوع، أما الجانب الآخر فقد تم تخصيصه لنشاط المأكولات والمشروبات، بالإضافة إلى تخصيص عربات لأنشطة متنوعة.

وكذلك مراعاة البعد الجمالي والحضاري للتصميمات المقدمة، وسهولة التحرك والتسوق للمواطنين بجانب تخصيص أماكن انتظار للسيارات، كما تمت مراعاة زيادة المسطحات الخضراء وأحواض الزهور وإقامة طرقات للتنزه ولعب الأطفال، علاوة على إقامة نافورة وتخصيص منطقة للعب الأطفال واستغلال الجزء السفلي للكورنيش ضمن منطقة التطوير الاستغلال الأمثل بما لا يتعارض مع طبيعة المكان.