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تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

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تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

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تتجه أنظار عشاق نادي ريال مدريد الإسباني مساء اليوم الأربعاء صوب ملعب "جيوسيبي مياتزا" في مدينة ميلانو من أجل متابعة مباراة الفريق الإسباني العملاق أمام مضيفه إنتر ميلان ضمن منافسات الجولة الأولى من مباريات المجموعة الرابعة في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ورفع المدير الفني لفريق ريال مدريد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، قبل هذه المواجهة الصعبة، وطالب لاعبيه بضرورة تحقيق الفوز من أجل البداية القوية في البطولة.

وبخصوص موعد مباراة ريال مدريد وإنتر ميلان فمن المنتظر أن تنطلق المواجهة عند الساعة 9 بتوقيت القاهرة، و19 بتوقيت جرينتش العالمي.

ووفقاً لتدريبات الفريق الملكي الأخيرة، والقائمة التي أعلنها كارلو أنشيلوتي من المنتظر أن يخوض ريال مدريد المباراة بتشكيلة تضم:

في حراسة المرمى: البلجيكي تيبو كورتوا.

خط الدفاع : داني كارفاخال وإيدير ميليتاو وناتشو فيرنانديز ودافيد ألابا

في خط الوسط : فيدي فالفيردي وكاسيميرو وماركو أسينسيو.

في خط الهجوم : إدين هازارد وكريم بنزيما وفينيسيوس جونيور.

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