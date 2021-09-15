«الامن الاقتصادي»: ضبط 12174 قضية سرقة كهرباء و229 تهريب ضريبي خلال 24 ساعة

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أعلنت وزارة الداخلية جهودها في قطاع الأمن الاقتصادي، لتحقيق الأمن ومواجهة كافة أشكال الخروج عن القانون.

قالت الداخلية في بيان اليوم الاربعاء: «في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية، فقد إضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط العديد من القضايا».

وأضافت: «شنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات.. وأسفرت جهودها عن ضبط (2995) قضية متنوعة (فى مجال مكافحة الجرائم والظواهر الإجتماعية السلبية)»

وتابعت: «كما قامت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء بحملات أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (12174) قضية (سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد)».

واوضحت: «كما أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم عن ضبط (229) قضية متنوعة في مجال «الضرائب العامة، جمارك، الضرائب العقارية والملاهى، تحرى مدين ولجان فحص».

وشددت :«كما قامت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بحملات أسفرت جهودها وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، في مجال متابعتها للأسواق عن ضبط (1020) قضية تموينية متنوعة (غش غذائى، لحوم ومصنعاتها، أسماك، ثروة زراعية، مواد بترولية)».