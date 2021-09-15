ضبط عصابة الهيروين فى بلبيس

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تمكن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية من ضبط "4أشخاص ، لثلاثة منهم معلومات جنائية ، وجميعهم مقيمين بمحافظة الشرقية لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة، متخذين من دوائر "مركزى شرطة " بلبيس - مشتول السوق " ، وقسم شرطة أول الزقازيق مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وعثر بحوزتهم على "2فرد محلى – بندقية خرطوش – عدد من الطلقات لذات العيار – كمية من مخدر الهيروين– عدد من الأقراص المخدرة – مبلغ مالى – 4 هواتف محمولة" ، وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهواتف للإتصال بعملائهم