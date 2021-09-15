سقط من علوٍ.. تفاصيل العثور على جثة بالحي المتميز بـ 6 أكتوبر

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انتقل فريق من نيابة أكتوبر، اليوم الأربعاء، إلى مكان العثور على جثة رجل بأحد شوارع الحي المتميز بمدينة 6 أكتوبر، لإجراء المعاينات اللازمة.

وتبينّ من المعاينة وجود على آثار إصابة بكسور وكدمات متفرقة بجسد المتوفي.

وأشارت المعاينة إلى أن سبب الوفاة إثر سقوط الشخص من علو، وطلبت النيابة تحريات المباحث واستدعاء شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة، والتحفظ على كاميرات المراقبة المركبة بمحيط الواقعة.

وكانت أجهزة الأمن، عثرت على جثة بأحد الشوارع بالحي المتميز، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.