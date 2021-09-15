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ضبط سائق فى التبين بحوزته 10 كيلو حشيش

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ضبط سائق فى التبين بحوزته 10 كيلو حشيش ضبط سائق فى التبين بحوزته 10 كيلو حشيش

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تمكن ضباط قسم شرطة التبين بمديرية أمن القاهرة من ضبط سائق حال إستقلاله سيارة" أجرة" ملكه ، وبحوزته "كمية من مخدر الحشيش وزنت 10,200 كيلو جرام – مبلغ مالى" وبمواجهته ، إعترف بتحصله على المضبوطات من أحد الأشخاص بقصد توصيلهم لأحد الأشخاص ،له معلومات جنائية ، مقابل تحصله على مبلغ مالى.

بتقنين الإجراءات تم إستهداف الأخير وأمكن ضبطه ، وبحوزته "هاتف محمول – مبلغ مالى" ، وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهم الأول أيدها ، كما إعترف بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الإتجاربالمواد المخدرة، كما أضاف بأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل الإتصال بعملائه .

المصرى اليوم

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