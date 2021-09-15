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"الغذاء والدواء": تداول منتج تجميلي غير مدرج يعرّض لعقوبة 5 ملايين ريال

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"الغذاء والدواء": تداول منتج تجميلي غير مدرج يعرّض لعقوبة 5 ملايين ريال "الغذاء والدواء": تداول منتج تجميلي غير مدرج يعرّض لعقوبة 5 ملايين ريال
الهيئة أكدت ضرورة التأكد من إدراجه من خلال القائمة المنشورة على موقعها

ذكرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أن القيام بتداول منتج تجميلي غير مدرج لدى الهيئة، يعرّض لعقوبات قد تصل إلى 5 ملايين ريال.

وقالت الهيئة: مخالفات التداول بالنسبة للشركة المدرجة للمنتج، في حال تداول منتج تجميلي غير مدرج، تكون العقوبات 30 ألف ريال وقد تصل إلى خمسة ملايين ريال.

وأضافت: لتجنب العقوبة، يجب التأكد من إدراج المنتج التجميلي من خلال قائمة المنتجات التجميلية المنشورة على موقع الهيئة، وعدم الإعلان عن المنتجات غير المدرجة أو التسويق لها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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