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تعرّف على وثائق اليوم الوطني منذ عهد المؤسس
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الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 11:22 صباحاً
رئيس الجمهورية ينعي المشير طنطاوي: فقدت أبا ومعلما كثيرا ما تعلمت منه
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الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 11:21 صباحاً
التعليم السعودية: اختبار دولي للصف الخامس في نوفمبر لقياس مستوى القراءة
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الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 11:19 صباحاً
المشير طنطاوي .. بطل حرب تحرير الكويت
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الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 11:15 صباحاً
غلق ورش ومحال تتعدى على الطريق العام في شبرا الخيمة (صور)
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الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 11:15 صباحاً
وزير المالية: بدء صرف مرتبات سبتمبر اليوم.. وتحديد مواعيد صرف مرتبات أكتوبر ونوفمبر وديسمبر
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الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 11:15 صباحاً
إحباط محاولة انقلابية في السودان.. ومصدر: اعتقال المتورطين فيها
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الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 11:15 صباحاً
قبل مواجهة الليلة.. تاريخ حافل للنادي الأهلي في السوبر المصري
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الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 11:15 صباحاً
وزير العدل ينعى المشير طنطاوي: «كان قائدًا حكيمًا وبطلًا مخلصًا لبلده»
-
الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 11:15 صباحاً
رئيس الوزراء يتابع خطوات مشروع الجينوم البشري المرجعي للمصريين
-
الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 11:15 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
فيديو اليوم السابع
ابداع وجمال أختين في الرسم علي جدران الكنائس
فيديو
فيديو اليوم السابع
الأربعاء 15 سبتمبر 2021 11:57 صباحاً
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