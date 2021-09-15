ضبط «أجنبية الجنسية» لمحاولاتها السفر عبر مطار القاهرة بموجب جواز سفر مزور

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تلقي ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ميناء القاهرة الجوى، اشارة بتقدم إحدى السيدات للسفر إلى إحدى الدول الأجنبية بموجب جواز سفر مزور، بالإنتقال تم ضبط (إحدى السيدات «تحمل جنسية أجنبية») وبالفحص تبين قيامها بالتقدم للسفر إلى إحدى الدول مستخدمة جواز سفر يحمل صورتها وبياناتها مزورة عن طريق نزع صفحة البيانات الأصلية وتثبيت المزورة بدلاً منها، وبالفحص الفنى لجواز السفر المشار إليه تبين تزوير التواريخ الخاصة ببصمتى الدخول والخروج من إحدى الدول الأجنبية.

وبمناقشتها إعترفت بإرتكابها الواقعة وأنها تحصلت على جواز السفر المضبوط منذ عامين حال تواجدها بإحدى الدول الأجنبية من (أحد أقاربها) نظير مبلغ مالى لتتمكن من السفر بموجبه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الثانى.