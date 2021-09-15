أخبار عاجلة

تعرّف على وثائق اليوم الوطني منذ عهد المؤسس -
رئيس الجمهورية ينعي المشير طنطاوي: فقدت أبا ومعلما كثيرا ما تعلمت منه -
التعليم السعودية: اختبار دولي للصف الخامس في نوفمبر لقياس مستوى القراءة -
المشير طنطاوي .. بطل حرب تحرير الكويت -
غلق ورش ومحال تتعدى على الطريق العام في شبرا الخيمة (صور) -
وزير المالية: بدء صرف مرتبات سبتمبر اليوم.. وتحديد مواعيد صرف مرتبات أكتوبر ونوفمبر وديسمبر -
إحباط محاولة انقلابية في السودان.. ومصدر: اعتقال المتورطين فيها -
قبل مواجهة الليلة.. تاريخ حافل للنادي الأهلي في السوبر المصري -
وزير العدل ينعى المشير طنطاوي: «كان قائدًا حكيمًا وبطلًا مخلصًا لبلده» -
رئيس الوزراء يتابع خطوات مشروع الجينوم البشري المرجعي للمصريين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

ضبط «أجنبية الجنسية» لمحاولاتها السفر عبر مطار القاهرة بموجب جواز سفر مزور

Print
ضبط «أجنبية الجنسية» لمحاولاتها السفر عبر مطار القاهرة بموجب جواز سفر مزور ضبط «أجنبية الجنسية» لمحاولاتها السفر عبر مطار القاهرة بموجب جواز سفر مزور

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقي ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ميناء القاهرة الجوى، اشارة بتقدم إحدى السيدات للسفر إلى إحدى الدول الأجنبية بموجب جواز سفر مزور، بالإنتقال تم ضبط (إحدى السيدات «تحمل جنسية أجنبية») وبالفحص تبين قيامها بالتقدم للسفر إلى إحدى الدول مستخدمة جواز سفر يحمل صورتها وبياناتها مزورة عن طريق نزع صفحة البيانات الأصلية وتثبيت المزورة بدلاً منها، وبالفحص الفنى لجواز السفر المشار إليه تبين تزوير التواريخ الخاصة ببصمتى الدخول والخروج من إحدى الدول الأجنبية.
وبمناقشتها إعترفت بإرتكابها الواقعة وأنها تحصلت على جواز السفر المضبوط منذ عامين حال تواجدها بإحدى الدول الأجنبية من (أحد أقاربها) نظير مبلغ مالى لتتمكن من السفر بموجبه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الثانى.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
اماكن الكثافات بالقاهرة والجيزة

اماكن الكثافات بالقاهرة والجيزة

المشير طنطاوي .. بطل حرب تحرير الكويت

المشير طنطاوي .. بطل حرب تحرير الكويت

غلق ورش ومحال تتعدى على الطريق العام في شبرا الخيمة (صور)

غلق ورش ومحال تتعدى على الطريق العام في شبرا الخيمة (صور)

وزير المالية: بدء صرف مرتبات سبتمبر اليوم.. وتحديد مواعيد صرف مرتبات أكتوبر ونوفمبر وديسمبر

وزير المالية: بدء صرف مرتبات سبتمبر اليوم.. وتحديد مواعيد صرف مرتبات أكتوبر ونوفمبر وديسمبر