رئيس «الأقصر»: مراعاة الهوية البصرية للمدينة في أعمال طلاء المنازل والواجهات والميادين

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شدد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بضرورة الأهتمام بتطوير الميادين والشوارع الرئيسية والقضاء على ظاهرة الإشغالات والأسواق العشوائية وإعادة الانضباط وتحقيق السيولة المرورية المطلوبة، واستمرار أعمال التجميل والحفاظ على المظهر الحضاري لمدينة الأقصر، والتصدي لكافة المظاهر العشوائية في المدينة السياحية.

وبناء على هذه التوجيهات، قام العميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر، بمواصلة جولاتة المستمرة، حيث تفقد أعمال تطوير طريق نجع أبوعصبة الموازي لطريق الكباش، حيث وجة رئيس مدينة الأقصر بسرعة الأنتهاء من كافة الأعمال طبقاً للمواصفات القياسية، مع مراعاة الهوية البصرية للمدينة في جميع الأعمال الخاصة بطلاء المنازل والواجهات والميادين على النحو الذي يحقق المظهر الحضاري لمدينة الأقصر.

كما تفقد شارع مدرسة الصنايع والتأكيد على بعض الحالات والمخالفات الفردية من الباعة الجائلين بالذهاب إلى السوق الحضري، كما تابع أعمال إزالة سور الأثار بشارع المطافي القديم برفقتة رجال مجلس مدينة الأقصر وعلى رأسهم المهندس نشأت عدلي مدير الإدارة الهندسية وأحمد عبدالصبور مدير المتابعة الميدانية وهدية ثابت دردير مدير الإدارة العامة للنظافة والتجميل وفتحي يوسف حسن مدير حملة المعدات.

وتابع جولتة بتفقد بناء سور لقطعة أرض فضاء تؤول ملكيتها لمحافظة الأقصر بشارع المطافي القديم، كما تفقد أعمال تطوير المحيط الحيوي الجارية لطريق المطار وأعمال الهيئة العامة للطرق والكباري الخاصة برفع كفاءة الطريق والبلدورات والأرصفة بطول طريق المطار، بالإضافة إلى أعمال التجميل والتطوير للنافورة القائمة بطريق المطار، برفقتة شعبان طايع رئيس حي المطار والمهندس عبدالحكيم محمد مدير ادارة الحدائق والبساتين بمحافظة الأقصر.