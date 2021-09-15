تحرير 72 محضرًا متنوعًا وتنفيذ 47 إزالة إدارية في حملة مرافق بمدينة الأقصر

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شدد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء خالد عبدالحميد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الاقصر، بتكثيف مجهودات شرطة المرافق لرفع الأشغالات والتعديات على الطرق الرئيسية والجانبية وتحقيق الانضباط العام ومتابعة المقاهى والمطاعم على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

شنت شرطة المرافق بمحافظة الأقصر، حملة مكبرة بمركز ومدينة الاقصر تحت إشراف اللواء علاء الطوخى حكمدار الأقصر واللواء محمد الصاوى مساعد مدير أمن الاقصر، وتمت اعمال الحملة بقيادة العميد طارق لطفى رئيس مجلس مدينة الاقصر والمقدم خالد الغول مدير شرطة المرافق بالاقصر نقيب على شيحة ونقيب احمد حجازي والقوة المرافقة بالتنسيق مع مسؤلى رفع الاشغالات بمجلس مدينة الاقصر.

وأسفرت الحملة عن تحرير 23 محضر إشغال،7 محاضر باعة جائلين، 29 محضر مضبوطات متنوعة، 5 محاضر نظافةعامة، وضبط 3 ميكروفون تسبب ازعاج، 9 محاضر تصالح عدم ارتداء كمامات، 47 محضر ازالات ادارية.

وتمت أعمال الحملة بمنطقة كوبري ابوالجود ،شارع سوق الصنايع، شارع المدينة، منطقة شرق السكة، شارع المنشية، شارع المحطة .