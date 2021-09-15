الزوجة والابنة وخطيبها وراء الجريمة.. العثور على جثة متفحمة بجوار سلم حي الهرم

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت نيابة حوادث جنوب الجيزة، اليوم الأربعاء، التحقيق في واقعة مقتل شخص على يد زوجته بمساعدة ابنتهما وخطيبها وحرق جثته وإلقائها بملقب قمامة بجوار سلم حي الهرم.

أفادت التحقيقات الأولية بأن الزوجة هي مُخططة الجريمة لقتل الزوج أثناء نومه ونقل جثته وإلقائها بجوار السلم ثم إشعال النيران بعها في محاولة لإبعاد الشبهة الجنائية عنها، واستعانت في سبيل تنفيذ مخططها الإجرامي بابنتها وخطيبها.

وطلبت النيابة نقل الجثة إلى مشرحة زينهم، تحت تصرفها، لتشريح الجثمان بمعرفة خبراء مصلحة الطب الشرعي، للوقوف على أسباب الوفاة.

كما، طلبت تحريات تكميلية للمباحث لكشف ملابسات الواقعة.

وكانت أجهزة الأمن، عثرت على جثة متفحمة بالكامل وسط حريق مخلفات بجوار سلم حى الهرم، وبالانتقال لمكان الواقعة عثر على الجثة وتلاحظ خروج بعض الأعضاء من الجسم، وجرى تفريغ كاميرات المراقبة وسؤال شهود العيان لكشف ملابسات الواقعة، بمعرفة النيابة.