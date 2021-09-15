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«سياحة الإسكندرية» تتعاقد مع معامل طبية لإجراء تحليل PCR لفيروس كورونا للمسافرين

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«سياحة الإسكندرية» تتعاقد مع معامل طبية لإجراء تحليل PCR لفيروس كورونا للمسافرين «سياحة الإسكندرية» تتعاقد مع معامل طبية لإجراء تحليل PCR لفيروس كورونا للمسافرين

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أتمت غرفة شركات السياحة بالأسكندرية، تعاقدين مع أحد المعامل المعتمدة من شركات الطيران، لعمل تحليل PCR لفيروس كورونا المستجد للمسافرين، حيث وقع التعاقد حسام الحلو نائب رئيس مجلس الادارة ممثلا عن غرفة شركات السياحة.

وقال على المانسترلى، رئيس غرفة شركات السياحة بالإسكندرية، عضو مجلس إدارة غرفة شركات ، أن التعاقد الأول يستفيد بموجبه جميع أصحاب شركات السياحة والعاملين بها وكل من يحمل كارنيه الغرفة وأسرهم حتى الدرجة الثانية بنسبة خصم ٣٠ ٪، على تكلفة التحليل أي ٩٠٠ جنيه فقط بدلاً من ١٣٠٠ جنيه السعر الحالى، وذلك بجميع فروع معامل الشمس بجميع أنحاء الجمهورية، والتعاقد الثانى تستفيد منه جميع شركات السياحة بالجمهورية عند إجراء تحليل PCR لعملائها المغادرين من أجانب أو مصريين تستفيد بنسبة خصم ٢٥ ٪ أي تسدد مبلغ ٩٧٥ جنيه فقط بدلاً من ١٣٠٠ جنيه للفرد الواحد، ومهما كانت الأعداد، وبموجب صورة الترخيص وخطاب من الشركة إلى المعمل.

وأوضح «المناسترلى»، أن التعاقدين يستفيد منهما جميع أصحاب شركات السياحة وموظفيهم وأسرهم بجميع أنحاء الجمهورية.

المصرى اليوم

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