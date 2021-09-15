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محافظ القليوبية ينعي الشهيد مجند محمد صلاح الغندور ابن قرية كفر الشموت

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محافظ القليوبية ينعي الشهيد مجند محمد صلاح الغندور ابن قرية كفر الشموت محافظ القليوبية ينعي الشهيد مجند محمد صلاح الغندور ابن قرية كفر الشموت

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قدم اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، نيابة عن الأجهزة التنفيذية والشعبية والأمنية بالمحافظة، بخالص العزاء والمواساة لأسرة شهيد الواجب المجند شرطة محمد صلاح الغندور.

وقال بيان صحفي، الأربعاء، إن الشهيد، إبن قرية كفر الشموت بمركز بنها، استشهد أثناء مطاردة مهربين بشمال سيناء، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وأكد المحافظ، أننا لن ننسى شهداء الواجب والوطن، وستظل ذكراهم خالدة في أذهان الجميع، تقديراً لما قدموه من تضحيات غالية ودماء ذكية روت أرض الوطن دفاعاً عن أمنه وإستقراره.

وشيع المئات من أهالي قرية كفر الشموت ببنها، مساء أمس الثلاثاء، جثمان الشهيد في جنازة عسكرية.

المصرى اليوم

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