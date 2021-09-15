متصفح «جوجل كروم» يطلق تحذيراََ هاماََ للتحديث لآخر إصدار.. ما الأسباب؟

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أعلنت شركة جوجل اكتشاف نقطتي ضعف في متصفح كروم الخاص بها، حيث يمكن أن تتعرض لهجوم نشط بسببها، وحثت عملاق التقنية المستخدمين على تحديث متصفحهم.

وأبلغت جهة غير محددة شركة جوجل بوجود نقطتي الضعف «شديدتي الخطورة». ولم تتوافر سوى معلومات قليلة حول مكان وكيفية استغلال هذه الثغرات الأمنية المعروفة باسم «zero-days».

وقالت شركة جوجل، في منشور، إن النسخة المحدثة متاحة لمستخدمي أنظمة التشغيل ويندوز وماك ولينكس. ويمكن للمستخدمين التحقق من إصدارهم الخاص من خلال النقر على الزر «حول Google Chrome» في قسم المساعدة (Help) داخل المتصفح.

و كشفت جوجل أيضًا عن 9 ثغرات أمنية أخرى «عالية الخطورة»، تم تصحيحها في أحدث إصدار من متصفح كروم. واعتُبر اثنان منها خطيرين بما يكفي لضمان دفع تعويضات بقيمة 7500 دولار للباحثين الأمنيين الذين عثروا عليها.