أخبار عاجلة

تعرّف على وثائق اليوم الوطني منذ عهد المؤسس -
رئيس الجمهورية ينعي المشير طنطاوي: فقدت أبا ومعلما كثيرا ما تعلمت منه -
التعليم السعودية: اختبار دولي للصف الخامس في نوفمبر لقياس مستوى القراءة -
المشير طنطاوي .. بطل حرب تحرير الكويت -
غلق ورش ومحال تتعدى على الطريق العام في شبرا الخيمة (صور) -
وزير المالية: بدء صرف مرتبات سبتمبر اليوم.. وتحديد مواعيد صرف مرتبات أكتوبر ونوفمبر وديسمبر -
إحباط محاولة انقلابية في السودان.. ومصدر: اعتقال المتورطين فيها -
قبل مواجهة الليلة.. تاريخ حافل للنادي الأهلي في السوبر المصري -
وزير العدل ينعى المشير طنطاوي: «كان قائدًا حكيمًا وبطلًا مخلصًا لبلده» -
رئيس الوزراء يتابع خطوات مشروع الجينوم البشري المرجعي للمصريين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. علوم و تكنولوجيا
  3. المصرى اليوم

متصفح «جوجل كروم» يطلق تحذيراََ هاماََ للتحديث لآخر إصدار.. ما الأسباب؟

Print
متصفح «جوجل كروم» يطلق تحذيراََ هاماََ للتحديث لآخر إصدار.. ما الأسباب؟ متصفح «جوجل كروم» يطلق تحذيراََ هاماََ للتحديث لآخر إصدار.. ما الأسباب؟

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة جوجل اكتشاف نقطتي ضعف في متصفح كروم الخاص بها، حيث يمكن أن تتعرض لهجوم نشط بسببها، وحثت عملاق التقنية المستخدمين على تحديث متصفحهم.

وأبلغت جهة غير محددة شركة جوجل بوجود نقطتي الضعف «شديدتي الخطورة». ولم تتوافر سوى معلومات قليلة حول مكان وكيفية استغلال هذه الثغرات الأمنية المعروفة باسم «zero-days».

وقالت شركة جوجل، في منشور، إن النسخة المحدثة متاحة لمستخدمي أنظمة التشغيل ويندوز وماك ولينكس. ويمكن للمستخدمين التحقق من إصدارهم الخاص من خلال النقر على الزر «حول Google Chrome» في قسم المساعدة (Help) داخل المتصفح.

و كشفت جوجل أيضًا عن 9 ثغرات أمنية أخرى «عالية الخطورة»، تم تصحيحها في أحدث إصدار من متصفح كروم. واعتُبر اثنان منها خطيرين بما يكفي لضمان دفع تعويضات بقيمة 7500 دولار للباحثين الأمنيين الذين عثروا عليها.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
اماكن الكثافات بالقاهرة والجيزة

اماكن الكثافات بالقاهرة والجيزة

المشير طنطاوي .. بطل حرب تحرير الكويت

المشير طنطاوي .. بطل حرب تحرير الكويت

غلق ورش ومحال تتعدى على الطريق العام في شبرا الخيمة (صور)

غلق ورش ومحال تتعدى على الطريق العام في شبرا الخيمة (صور)

وزير المالية: بدء صرف مرتبات سبتمبر اليوم.. وتحديد مواعيد صرف مرتبات أكتوبر ونوفمبر وديسمبر

وزير المالية: بدء صرف مرتبات سبتمبر اليوم.. وتحديد مواعيد صرف مرتبات أكتوبر ونوفمبر وديسمبر