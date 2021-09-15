أخبار عاجلة

تعرّف على وثائق اليوم الوطني منذ عهد المؤسس -
رئيس الجمهورية ينعي المشير طنطاوي: فقدت أبا ومعلما كثيرا ما تعلمت منه -
التعليم السعودية: اختبار دولي للصف الخامس في نوفمبر لقياس مستوى القراءة -
المشير طنطاوي .. بطل حرب تحرير الكويت -
غلق ورش ومحال تتعدى على الطريق العام في شبرا الخيمة (صور) -
وزير المالية: بدء صرف مرتبات سبتمبر اليوم.. وتحديد مواعيد صرف مرتبات أكتوبر ونوفمبر وديسمبر -
إحباط محاولة انقلابية في السودان.. ومصدر: اعتقال المتورطين فيها -
قبل مواجهة الليلة.. تاريخ حافل للنادي الأهلي في السوبر المصري -
وزير العدل ينعى المشير طنطاوي: «كان قائدًا حكيمًا وبطلًا مخلصًا لبلده» -
رئيس الوزراء يتابع خطوات مشروع الجينوم البشري المرجعي للمصريين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

خالفوا تعليمات كورونا ..الداخلية تضبط 8999 مواطنا لعدم ارتداء كمامة

Print
خالفوا تعليمات كورونا ..الداخلية تضبط 8999 مواطنا لعدم ارتداء كمامة خالفوا تعليمات كورونا ..الداخلية تضبط 8999 مواطنا لعدم ارتداء كمامة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط (8999) شخص لعدم الإلتزام بإرتداء الكمامات الواقية، وضبط (205) قضية في مجال منع تداول الأرجيلة، وتحرير (707 ) مخالفة لقرارات الغلق خلال 24 ساعة،تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الإجراءات الإحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس.

وقالت الداخلية في بيان لها اليوم الاحد: «وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من إنتشار فيروس»كورونا«والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية.. فقد أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن ضبط عدد ( 8999) شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (8958) شخص، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (41) شخص لم يسددوا الغرامة المقررة».
أضافت: «تم تحرير (707) مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط (205) قضية في مجال منع تداول الأرجيلة.. بإجمالى مضبوطات (1162) أرجيلة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة»

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
اماكن الكثافات بالقاهرة والجيزة

اماكن الكثافات بالقاهرة والجيزة

المشير طنطاوي .. بطل حرب تحرير الكويت

المشير طنطاوي .. بطل حرب تحرير الكويت

غلق ورش ومحال تتعدى على الطريق العام في شبرا الخيمة (صور)

غلق ورش ومحال تتعدى على الطريق العام في شبرا الخيمة (صور)

وزير المالية: بدء صرف مرتبات سبتمبر اليوم.. وتحديد مواعيد صرف مرتبات أكتوبر ونوفمبر وديسمبر

وزير المالية: بدء صرف مرتبات سبتمبر اليوم.. وتحديد مواعيد صرف مرتبات أكتوبر ونوفمبر وديسمبر