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الحشد الشعبي يرد على اتهامات إسرائيل بشأن استخدام الطائرات المسيرة

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© REUTERS / CORINNA KERN

وقال المتحدث باسم محور الشمال في الحشد الشعبي، علي الحسيني، في تصريحات مع " رووداو" الكردية العراقية، إن "الاتهامات الإسرائيلية ليست بالجديدة، لكون الحشد الشعبي أفشل كل مخططاتهم الصهيونية الأمريكية"، واصفا إياها بـ"الاتهامات الباطلة".

وطالب الحسيني، العراقية ووزارة الخارجية بالرد على هذه الاتهامات، وأن يكون لها موقف منها، مؤكدا أن "السكوت الدائم وعدم الرد من قبل الحكومة العراقية، يجعل الصهاينة يوجهون الاتهامات بشكل دائم".

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، اتهم إيران يوم الأحد الماضي، بتدريب فصائل أجنبية مسلحة على استخدام الطائرات المسيرة في قاعدة جوية قرب مدينة أصفهان.

وجاء الاتهام الإسرائيلي، بحسب وكالة "رويترز"، بعد شهر من تعرّض طهران لتحقيق دولي، بشأن هجوم يشتبه أنه نفذ بطائرة مسيرة على ناقلة تديرها إسرائيل قبالة سلطنة عمان. وتتهم تل أبيب، طهران بتعزيز نفوذها الإقليمي، من خلال عدد من الفصائل المسلحة المتحالفة معها.

ورافقت تصريحات غانتس، صورة عبر الأقمار الصناعية، قدمها مكتبه لوسائل الإعلام العالمية. وتُظهر صور الأقمار الصناعية طائرات مسيرة على مدارج قاعدة كاشان. ولم يصدر حتى الآن أي تعليق من إيران حول تلك التقارير والاتهامات الإسرائيلية.

يذكر أنه في 29 يوليو/تموز، أسفر انفجار على متن ناقلة المنتجات البترولية ميرسر ستريت بالقرب من خليج عمان، وهو طريق رئيسي لشحن النفط، إلى مقتل اثنين من أفراد الطاقم أحدهما بريطاني والآخر روماني.

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