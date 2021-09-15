وزير لبناني: التضامن الحكومي سيكون عاملا أساسيا لإعادة تفعيل العمل العربي المشترك

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وأضاف في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك" أن "المشاكل والهموم كبيرة اليوم، الملف الاقتصادي شائك، الملف المعيشي شائك وضاغط جداً، أزمة المحروقات حدث ولا حرج، إذاً كل القطاعات الإنتاجية وغير الإنتاجية في لبنان تسبب الضرر بشكل كبير في انعدام توازنها، وبالتالي نحتاج اليوم ورشة عمل حقيقية، حالة طوارئ حقيقية من العمل الدؤوب من كافة الوزارات في كافة القطاعات، وبالتالي الحكومة اليوم ستعمل بكل جهد كفريق عمل واحد على إنجاز كل هذه الملفات بأسرع وقت ممكن".

وأوضح الحاج حسن أنه "بطبيعة الحال اليوم المجتمع الدولي والدول المانحة والصديقة للبنان تحتاج أيضاً من الحكومة هذا الجهد، ليكون أيضاً الجهد مطلوب من هذه الدول أن تمنح وتدفع بهذا الاتجاه، لأنه حقيقة الأزمة المالية كبيرة جداً وبالتالي لا يمكن أن يعود للبنان دوره الريادي، الذي كان سابقاً دون مساعدة من المجتمع الدولي أو الأمم المتحدة أو الهيئات المانحة أو الدول الصديقة بشكل فردي أو ثنائي".

© Sputnik . Ekatrina Shesnokova

كذلك أكد الوزير اللبناني أن البيان الوزاري من المفترض أن ينجز بشكل سريع ليمرر بعد ذلك للمناقشة في مجلس النواب لنيل الثقة وبالتالي يكون الضوء الأخضر لانطلاقة الحكومة بشكل عملي.

وحول إمكانية أن تنال الحكومة الجديدة دعم المجتمع العربي والدولي، قال الحاج حسن: "الحكومة نالت دعم المجتمع الدولي والعربي وكان هناك تصريحات مرحبة من الأمم المتحدة أو من الإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والدول العربية، لا شك اليوم أن المشهد صعب جداً، الموقف الدولي أيضاً يراقب ما يحدث في لبنان، وكان هناك دعوات عديدة ومتكررة لأن يكون هناك حكومة ودعوات لكل القوى لإنجاز هذه الحكومة، وبالتالي الذهاب بالاتجاه الصحيح، ونحن اليوم على الطريق الصحيح، هناك حكومة وإنشاء الله ستنال الثقة بأغلبية جيدة لا بأس بها وبالتالي سيعزز قوة ومناعة هذه الحكومة".

كما شدد على أن "التضامن الحكومي سيكون عاملاً أساسياً ومركزياً في الانطلاق باتجاه كل الدول الحليفة والصديقة والدول العربية الصديقة لإعادة وتفعيل العمل العربي المشترك، بما فيه من مصلحة الدول العربية ومصلحة لبنان بشكل أساسي ومصلحة المواطن اللبناني، الذي يعاني من أكثر من ملف بات ملح جداً".

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وعلى صعيد ارتباط لبنان بالأزمات الإقليمية قال الوزير اللبناني إنه "لا شك أن لبنان دائماً يتأثر ويؤثر في المحيط الإقليمي والدولي، وللبنان دور محوري وأساسي منذ القدم وبطبيعة الحال علاقات لبنان مع الدول العربية والإقليمية والصديقة بطبيعة الحال والأوروبية والأمريكيتين دائماً كانت مميزة وكان يسعى لبنان لأن يكون نموذجاً في هذه المنطقة"، مضيفاً: "الحكومة اللبنانية تعمل وكانت قد عملت الحكومات السابقة على أحسن العلاقات مع كل الدول العربية وهذا طبيعي، لأنه من غير الطبيعي أن يكون هناك تنافر بين الدول، والطبيعي أن تكون العلاقات مميزة بما فيه خير كل البلدان وهذا ما نصت عليه كل المواثيق الدولية والشرائع، التي وضعها الإنسان منذ القدم وحتى اليوم".